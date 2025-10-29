Trump | Gaza la tregua non è a rischio

4.21 Il presidente Trump ha affermato che "nulla" metterà a repentaglio il cessate il fuoco a Gaza, ma ha aggiunto che Israele "dovrebbe reagire" se i suoi soldati venissero uccisi. La protezione civile di Gaza ha dichiarato che Israele ha effettuato attacchi aerei ieri nonostante il cessate il fuoco, dopo che l'esercito israeliano ha accusato Hamas di aver attaccato le sue truppe e violato la tregua. "Hanno ucciso un soldato israeliano.Quindi gli israeliani hanno reagito. E dovevano reagire", ha aggiunto Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it