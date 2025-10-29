Trump | Gaza la tregua non è a rischio
4.21 Il presidente Trump ha affermato che "nulla" metterà a repentaglio il cessate il fuoco a Gaza, ma ha aggiunto che Israele "dovrebbe reagire" se i suoi soldati venissero uccisi. La protezione civile di Gaza ha dichiarato che Israele ha effettuato attacchi aerei ieri nonostante il cessate il fuoco, dopo che l'esercito israeliano ha accusato Hamas di aver attaccato le sue truppe e violato la tregua. "Hanno ucciso un soldato israeliano.Quindi gli israeliani hanno reagito. E dovevano reagire", ha aggiunto Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Presto un altro contingente verrà schierato a Gaza, oltre alle forze israeliane". Lo ha dichiarato sull'Air Force One il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha fatto tappa in Qatar per incontrare l'emiro Tamim bin Hamad al-Thani. - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, #Vance incontra #Netanyahu. Trump: "Hamas rispetti accordo o sarà annientata" - X Vai su X
Gaza, Trump afferma che la tregua è ancora in vigore nonostante le violazioni - Il presidente statunitense Donald Trump ha assicurato che la tregua nella Striscia di Gaza è ancora in vigore, dopo che 45 palestinesi sono morti nei raid israeliani condotti in risposta, secondo Isra ... Come scrive internazionale.it
La tregua a Gaza e il ruolo di Trump - L'elemento chiave è la diplomazia di Trump basata sull'imprevedibilità, uno stile che mira a sbloccare situazioni di stallo decennali ... Lo riporta ilmetropolitano.it
Trump rassicura: "A Gaza la tregua resta in vigore". Vance: "Hamas va disarmato" - A Gaza la tregua tra Israele e Hamas resta in vigore", lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ritorno a Washington dopo ... Da iltempo.it