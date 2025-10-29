Trump e Xi in cerca di una fragile intesa sul commercio Ma sull’export di terre rare la Cina non prende impegni definitivi
“Costruttivi”, ma anche “intensi”. La Cina non nasconde il clima teso con cui si sono tenuti gli ultimi negoziati commerciali con gli Stati Uniti. Confronto in extremis prima dell’atteso incontro tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping previsto giovedì in Corea del Sud. Ormai avvezzo ai ripensamenti improvvisi del tycoon, Pechino non lo ha ancora confermato. Ma tanta, troppa, è la carne al fuoco per lasciarsi sfuggire l’occasione. Come usuale, le informazioni da Pechino arrivano con il contagocce. Commentando i colloqui in Malesia, il capo negoziatore Li Chenggang ha parlato di un “ consenso preliminare ” che dovrà passare attraverso procedure di approvazione interna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
