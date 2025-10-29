Trump continua tour in Asia domani l’incontro con Xi Jinping

Trump non vedrà il leader nordcoreano Kim Jong-un durante il suo viaggio in Corea del Sud. Attesa invece per l’incontro che avverrà domani con Xi Jinping. Servizi di Fabio Bolzetta e Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump continua tour in Asia, domani l’incontro con Xi Jinping

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Presa in contropiede da Trump, che l'ha costretta a indirizzare 500 miliardi in piani di sviluppo negli Usa, Apple continua a essere in difficoltà sul fronte Ai. Siri, dopo tanti rinvii, non può certo più mancare il debutto del prossimo aprile. La situazione nei team int Vai su Facebook

Israele: il valico di Rafah riaprirà domenica. Trump: “Se Hamas continua a uccidere, li elimineremo” - X Vai su X

Onorificenze, regali, accordi. Il tour in Asia di King Donald - Manca ancora la tappa cinese, dove le cose potrebbero andare diversamente, ma la prima parte del ... Si legge su huffingtonpost.it

Trump torna in Asia: il tour che ridisegna gli equilibri tra Washington, Pechino e Pyongyang - L’inquilino della Casa Bianca vedrà la premier giapponese, il presidente cinese e, forse, il leader nordcoreano ... Lo riporta panorama.it

Cosa è andato a fare Trump in Asia - Come primissima cosa quello che lui ha definito un «accordo di pace», che però non lo è; e poi un sacco di incontri, tra cui soprattutto quello con Xi Jinping ... Si legge su ilpost.it