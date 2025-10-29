Trump continua tour in Asia domani l’incontro con Xi Jinping

Tv2000.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump non vedrà il leader nordcoreano Kim Jong-un durante il suo viaggio in Corea del Sud. Attesa invece per l’incontro che avverrà domani con Xi Jinping. Servizi di Fabio Bolzetta e Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

trump continua tour in asia domani l8217incontro con xi jinping

© Tv2000.it - Trump continua tour in Asia, domani l’incontro con Xi Jinping

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trump continua tour asiaOnorificenze, regali, accordi. Il tour in Asia di King Donald - Manca ancora la tappa cinese, dove le cose potrebbero andare diversamente, ma la prima parte del ... Si legge su huffingtonpost.it

trump continua tour asiaTrump torna in Asia: il tour che ridisegna gli equilibri tra Washington, Pechino e Pyongyang - L’inquilino della Casa Bianca vedrà la premier giapponese, il presidente cinese e, forse, il leader nordcoreano ... Lo riporta panorama.it

trump continua tour asiaCosa è andato a fare Trump in Asia - Come primissima cosa quello che lui ha definito un «accordo di pace», che però non lo è; e poi un sacco di incontri, tra cui soprattutto quello con Xi Jinping ... Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Continua Tour Asia