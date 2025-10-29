Trump | con Xi scioglieremo molti nodi

7.00 Il presidente Usa ha detto di credere che "molte questioni" saranno risolte nel vertice programmato con l'omologo cinese Xi Jinping, domani in Corea del Sud. "Penso che avremo un ottimo incontro", prevede. Anche su Taiwan? "Non so se ne parleremo,non ne sono sicuro. Non c'è molto da chiedere:Taiwan è Taiwan". Sui dazi nei confronti di Pechino: "Penso che li ridurrò perché credo che la Cina ci aiuterà con il problema del fentanyl", ha dichiarato Trump a bordo dell'Air Force One. "La Cina collaborerà con le forze dell'ordine Usa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it