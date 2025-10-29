Trump | con Xi scioglieremo molti nodi
7.00 Il presidente Usa ha detto di credere che "molte questioni" saranno risolte nel vertice programmato con l'omologo cinese Xi Jinping, domani in Corea del Sud. "Penso che avremo un ottimo incontro", prevede. Anche su Taiwan? "Non so se ne parleremo,non ne sono sicuro. Non c'è molto da chiedere:Taiwan è Taiwan". Sui dazi nei confronti di Pechino: "Penso che li ridurrò perché credo che la Cina ci aiuterà con il problema del fentanyl", ha dichiarato Trump a bordo dell'Air Force One. "La Cina collaborerà con le forze dell'ordine Usa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Argomenti simili trattati di recente
Trump: risolverò molte questioni con Xi - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di credere che "molte questioni" saranno risolte ... Riporta msn.com
Trump giunto in Corea del Sud, 'risolverò molte questioni con Xi' - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di credere che "molte questioni" saranno risolte durante il vertice programmato con il suo omologo cinese Xi Jinping, domani in Corea del Sud. ansa.it scrive
Quanto conta la guerra dei chip (e dell'AI) nell'atteso vertice fra Trump e Xi - Alla Gtc di Washington, “il Super Bowl dell’intelligenza artificiale”, il fondatore di Nvidia presenta la nuova Corsa allo spazio e critica le restrizioni sull'export della Casa Bianca. Lo riporta ilfoglio.it