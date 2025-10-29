Trump avvia la smobilitazione dall’Europa il taglio alle truppe nell’Est | Ma resta l’impegno Nato Crosetto | Dovremo difenderci da soli

Gli Stati Uniti hanno informato la Romania e i suoi alleati che ridurranno il numero di truppe schierate sul fronte orientale d’Europa. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Bucarest. «La decisione degli Stati Uniti è quella di sospendere la rotazione in Europa di una brigata che aveva elementi in diversi paesi della Nato», ha precisato il ministero, sottolineando che circa 1.000 soldati americani rimarranno schierati sul suo territorio dopo questa rivalutazione. Fonti ufficiali hanno spiegato che l’annuncio è stato dato dagli americani lunedì «nel quadro ufficiale della Nato». Dalla Romania saranno ritirati circa 800 soldati, di stanza nelle basi di Mihail Kogelniceanu, Deveselu e Câmpia-Turzi. 🔗 Leggi su Open.online