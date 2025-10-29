trump arriva in corea del sud la banda lo accoglie con ymca

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato a Gyeongju, in Corea del Sud, terza e ultima tappa del suo viaggio in Asia. L’Air Force One è atterrato alle 11:31 ora locale, scortato da due caccia F-16. Al suo arrivo, il presidente è stato accolto con tappeto rosso, 21 colpi di cannone e una banda che ha suonato prima “Hail to the Chief” e poi, a sorpresa, “YMCA”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

