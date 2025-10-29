Trump arriva in Corea del Sud la banda lo accoglie con YMCA

Tgcom24.mediaset.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato a Gyeongju, in Corea del Sud, terza e ultima tappa del suo viaggio in Asia. L’Air Force One è atterrato alle 11:31 ora locale, scortato da due caccia F-16. Al suo arrivo, il presidente è stato accolto con tappeto rosso, 21 colpi di cannone e una banda che ha suonato prima “Hail to the Chief” e poi, a sorpresa, “YMCA”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump arriva in corea del sud la banda lo accoglie con ymca

© Tgcom24.mediaset.it - Trump arriva in Corea del Sud, la banda lo accoglie con "YMCA"

Altre letture consigliate

trump arriva corea sudTrump in Corea del Sud, domani vertice bilaterale con Xi Jinping - Il leader cinese e il presidente degli Stati Uniti avranno colloqui "approfonditi" su "questioni importanti" in Corea del Sud. Secondo tg24.sky.it

trump arriva corea sudCorea del Sud-Usa: Trump arriva a Gyeongju, ultima tappa del suo viaggio in Asia - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato a Gyeongju, in Corea del Sud, terza e ultima tappa del suo viaggio in Asia. Come scrive agenzianova.com

trump arriva corea sudTrump in Corea del Sud, salta incontro con Kim ma vedrà Xi - La Cina ha confermato che il leader Xi Jinping incontrerà giovedì il suo omologo americano, Donald Trump, a margine del vertice APEC in Corea del Sud. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Arriva Corea Sud