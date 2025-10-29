Trump ammette | Non posso candidarmi per un terzo mandato
Donald Trump ha ammesso che la Costituzione gli impedisce di candidarsi per un terzo mandato. “Se la leggete, è abbastanza chiara. Non mi è permesso candidarmi. È un peccato”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, mentre era in viaggio per la Corea del Sud, ultima tappa del suo tour in Asia. Le dichiarazioni del presidente, rilasciate mercoledì mattina (ora locale), giungono dopo che lo stesso Trump aveva dichiarato nei giorni scorsi che “gli piacerebbe” candidarsi per un terzo mandato presidenziale, pur sottolineando che la mossa “non sarebbe giusta”, poiché ci sono altri che ritiene adatti a candidarsi per la presidenza nel 2028. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Persino Trump, ora lo ammette: Israele «non può sconfiggere il mondo... alla fine sarà il mondo a vincere». . . Israele non può più sostenere il suo regime di apartheid, geno Vai su Facebook
Trump ammette l'incremento del 50% rispetto al preventivo iniziale. Secondo gli esperti si tratta di una profanazione - X Vai su X
Trump a Meloni: Lo posso dire? È una bellissima donna. E una politica di grande successo - negli Stati Uniti, di solito, è la fine della carriera se lo fai - Da ilgiornale.it