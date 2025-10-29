Donald Trump ha ammesso che la Costituzione gli impedisce di candidarsi per un terzo mandato. “Se la leggete, è abbastanza chiara. Non mi è permesso candidarmi. È un peccato”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, mentre era in viaggio per la Corea del Sud, ultima tappa del suo tour in Asia. Le dichiarazioni del presidente, rilasciate mercoledì mattina (ora locale), giungono dopo che lo stesso Trump aveva dichiarato nei giorni scorsi che “gli piacerebbe” candidarsi per un terzo mandato presidenziale, pur sottolineando che la mossa “non sarebbe giusta”, poiché ci sono altri che ritiene adatti a candidarsi per la presidenza nel 2028. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump ammette: “Non posso candidarmi per un terzo mandato”