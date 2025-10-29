Truffa milionaria col sistema Ponzi decine di persone perdono tutto | 3 milioni finiscono in 41 conti in 11 Paesi

Nella rete della truffa sono finiti almeno 39 ignari investitori principalmente residenti nei comuni della fascia tirrenica del Messinese. Lo schema Ponzi smantellato dai finanzieri del comando provinciale di Messina che hanno individuato beni mobili, depositi bancari e 41 conti correnti in 11 Paesi sequestrando oltre 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

