Truccano le liste di attesa per alleggerire i turni estivi | sotto accusa dieci medici specializzandi
Avrebbero manipolato il sistema informatico delle prenotazioni per alleggerire i propri turni estivi. Di questo sono accusati dieci medici specializzandi dell'azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze. Secondo le accuse, avrebbero truccato le liste di attesa per creare un ingorgo e. 🔗 Leggi su Today.it
