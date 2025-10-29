Trovato morto dopo una caduta dal tetto di casa | arrestata la moglie 81enne Sul corpo di Roberto Berti 40 ferite
Avrebbe simulato la caduta del marito su una carriola del cortile per dissimularne l'omicidio: dopo mesi di indagini sono scattati gli arresti domiciliari per Leda Stupazzoni, 81 anni, accusata di aver ucciso il marito, Roberto Berti, con una quarantina di ferite inferte con un oggetto affilato. 🔗 Leggi su Today.it
