Trovato con pistola cocaina e marijuana | condanna a un anno e 8 mesi per un 26enne

Il gup del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha condannato a un anno e otto mesi di reclusione Samuel Pio Donzì, 26 anni, di Porto Empedocle, arrestato nel luglio 2024 dopo una perquisizione che aveva portato al sequestro di una pistola calibro 22, 33 cartucce, tre grammi di cocaina e 28. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

