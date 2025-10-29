Trovato con cocaina e denaro contante | 20enne salernitano arrestato per spaccio

Salernotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 20enne originario di Salerno, ma residente a Guidonia, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Palestrina, in Provincia di Roma, perché trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e denaro contante. Secondo quanto reso noto dai militari, l'arresto è avvenuto durante specifici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Roma – Cocaina e denaro in auto: arrestato 30enne colombiano in zona Piazzale degli Eroi - Roma, 25 ottobre 2025 – Durante un controllo di routine in piazzale degli Eroi, una pattuglia del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale ha ... Secondo romadailynews.it

Fermato su un’auto rubata, 24enne trovato con cocaina e bilancino di precisione: arrestato - Nella vettura i Carabinieri hanno trovato cocaina, un bilancino e denaro contante. Da gazzettadibologna.it

trovato cocaina denaro contanteTrovato con cocaina e contanti, i Carabinieri di Scurcola Marsicana lo arrestano per spaccio - Scurcola Marsicana – Nella notte i militari della Stazione Carabinieri di Scurcola hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti (art. Da terremarsicane.it

Cerca Video su questo argomento: Trovato Cocaina Denaro Contante