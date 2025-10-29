Trovato con cocaina e denaro contante | 20enne salernitano arrestato per spaccio

Un 20enne originario di Salerno, ma residente a Guidonia, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Palestrina, in Provincia di Roma, perché trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e denaro contante. Secondo quanto reso noto dai militari, l'arresto è avvenuto durante specifici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

