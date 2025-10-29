Trovata morta Choc in crociera di lei nessuno si era accorto alla partenza

Caffeinamagazine.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità australiane hanno aperto un’indagine dopo la morte di una turista di 80 anni, trovata senza vita sull’isola di Lizard Island, una delle mete più suggestive e isolate della Grande Barriera Corallina. La donna, in viaggio a bordo della nave da crociera Coral Adventurer, non era rientrata da un’escursione organizzata a terra, facendo scattare un’immediata operazione di ricerca che si è conclusa in tragedia. Secondo le prime ricostruzioni della polizia del Queensland, l’anziana partecipava a una camminata verso la cima di Cook’s Look, il punto più alto dell’isola, insieme ad altri passeggeri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

