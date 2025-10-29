Trovata morta Choc in crociera di lei nessuno si era accorto alla partenza
Le autorità australiane hanno aperto un’indagine dopo la morte di una turista di 80 anni, trovata senza vita sull’isola di Lizard Island, una delle mete più suggestive e isolate della Grande Barriera Corallina. La donna, in viaggio a bordo della nave da crociera Coral Adventurer, non era rientrata da un’escursione organizzata a terra, facendo scattare un’immediata operazione di ricerca che si è conclusa in tragedia. Secondo le prime ricostruzioni della polizia del Queensland, l’anziana partecipava a una camminata verso la cima di Cook’s Look, il punto più alto dell’isola, insieme ad altri passeggeri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
