Troppo Zalgiris per la Virtus | a Kaunas finisce 86-65 Gli highlights
Netta sconfitta per la Virtus Bologna, che in Lituania cede sotto i colpi dello Zalgiris, che vince nettamente 86-65. Terzo ko in trasferta in Eurolega per le Vu Nere dopo quelli contro Valencia e Paris. Padroni di casa trascinati da Sylvain Francisco, autore di 23 punti e 10 assist. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
