troppo turnover nelle farmacie chiesta verifica sulla multiservizi

Continui cambi di personale nelle farmacie comunali, la Lega di chiede una commissione d’inchiesta sulla Solaro Multiservizi. Fausto Gambarini, capogruppo della Lega in consiglio comunale, ha protocollato una richiesta formale per l’istituzione di una commissione straordinaria di indagine sulla Solaro Multiservizi, azienda speciale controllata al 100% dal Comune di Solaro, che gestisce le farmacie comunali e altri servizi come la mensa scolastica. "Siamo perplessi per i numerosi bandi di assunzione pubblicati negli ultimi giorni. Continueremo a vigilare e chiedere risposte all’amministrazione comunale sulla gestione dell’azienda speciale", spiega in una nota la sezione solarese della Lega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

