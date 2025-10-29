Roma, 29 ottobre 2025 – Se negli anni Cinquanta o nei Novanta si fosse dato ascolto ai profeti di sventura del tempo, l’Italia non avrebbe mai avuto l’Autostrada del Sole o l’Alta velocità ferroviaria, reti infrastrutturali che hanno permesso e assicurato prima il Miracolo economico e poi la connessione all’Europa e la crescita economica e sociale del Paese. Lo schema si ripete per ogni grande opera pubblica, come se vi fosse una stantia coazione a inseguire fantasmi e a fomentare terroristiche previsioni di funeste devastazioni di multiforme maleficio. Questa è la stagione in cui tocca al Ponte sullo Stretto finire nel tritacarne delle polemiche preventive e pregiudiziali secondo lo stesso copione che abbiamo visto in altri tornanti della storia infrastrutturale del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Troppi profeti di sventura, l’Italia non può permettersi di restare ferma