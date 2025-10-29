Troppi detenuti e poco personale | scoppia la tensione nel penitenziario irpino

La polizia penitenziaria del carcere irpino è in stato di agitazione. La struttura, progettata per ospitare al massimo 124 detenuti, ne conta oggi ben 191, con altri tre in arrivo nei prossimi giorni. Una situazione ormai insostenibile che sta mettendo a dura prova il personale. "Il sovraffollamento – denuncia in una nota il sindacato Uspp, con il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio – sta costringendo gli agenti a turni massacranti. È una forzatura che amplifica lo stress psicofisico di chi lavora all'interno del carcere, già sfiancato da tempo.

