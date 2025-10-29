Triplice omicidio di Prati chiesto l' ergastolo per Giandavide de Pau Il pm | Era lucido e violento

La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo, con tre anni di isolamento diurno, per Giandavide De Pau, accusato dell'omicidio delle tre donne uccise il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati: Yang Yun Xia, 45 anni cinese che si faceva chiamare "Sofia", di Li Yan Rong, 55 anni che si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

