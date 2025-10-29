Triplice femminicidio di Prati Roma chiesto l' ergastolo per il killer delle prostitute Giandavide De Pau

Affaritaliani.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo è accusato del triplice omicidio di due donne cinesi e di una colombiana, con aggravanti di crudeltà, premeditazione e futili motivi. La perizia psichiatrica conferma la capacità di intendere e volere. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

