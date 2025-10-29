Triplice femminicidio a Roma processo a De Pau | chiesto ergastolo per il killer di Prati
Chiesto dalla Procura di Roma l'ergastolo e tre anni di isolamento diurno per Giandavide DePau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17novembre del 2022 nel quartiere Prati. E' quanto sollecitato davanti ai giudici della terza corte d'Assise della Capitale. L'uomo uccise accoltellando due cittadine cinesi e la 65enne, cittadina colombiana, Marta Castano Torres. L'imputato, con un passato da autista del boss Michele Senese, è accusato di triplice omicidio aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla premeditazione. La sentenza è attesa per metà novembre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
