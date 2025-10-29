Triplice femminicidio a Roma chiesto l' ergastolo per Giandavide De Pau

Chiesto dalla Procura di Roma l'ergastolo e tre anni di isolamento diurno per Giandavide De Pau, l’uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. E’ quanto sollecitato davanti ai giudici della terza corte d’Assise della Capitale. L'uomo uccise acccoltellando due cittadine cinesi e la 65enne, cittadina colombiana, Marta Castano Torres. L’imputato,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Triplice femminicidio a Roma, chiesto l'ergastolo per Giandavide De Pau

Triplice femminicidio a Prati, per la perizia De Pau è imputabile: “Era capace di intendere e volere” - Questo è quanto emerso dalla perizia psichiatrica sull'uomo accusato di aver ucciso tre donne nel quartiere Prati il 17 novembre 2022. Scrive fanpage.it