Uccise tre donne, gettando la città di Roma nel panico per il sospetto di un serial killer. A quasi tre anni di distanza la procura di Roma ha chiesto l’ergastolo e tre anni di isolamento diurno per Giandavide De Pau, l’uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L’uomo uccise accoltellando due cittadine cinesi e la 65enne, cittadina colombiana, Marta Castano Torres. L’imputato, con un passato da autista del boss Michele Senese, è accusato di triplice omicidio aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla premeditazione. Nelle scorse settimane era stata depositata la perizia psichiatrica disposta dai giudici della III Corte d’Assise di Roma che ha stabilito la capacità di intendere e volere al momento dei fatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Triplice femminicidio a Roma chiesto l’ergastolo per Giandavide De Pau: i delitti furono ripresi con il cellulare