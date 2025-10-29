Tribunale di Termini Imerese una scultura e una messa per ricordare le vittime di mafia
Una messa celebrata dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice e una scultura in legno per ricordare le vittime di mafia. L'iniziativa è stato organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, guidato da Giuseppe Muffoletto e condivisa dal presidente del tribunale di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
