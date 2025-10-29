Trianon Viviani Eddy Napoli celebra i 75 anni di Luna Rossa

2anews.it | 29 ott 2025

Una serata musicale speciale al Trianon Viviani con Raiz, ospite d’onore, e le testimonianze video di grandi artisti. Compie 75 anni Luna rossa, la canzone scritta da Vincenzo De Crescenzo e musicata da Antonio Viscione, in arte Antonio Vian. Al Trianon Viviani, venerdì 31 ottobre, alle 21, Eddy Napoli, figlio di De Crescenzo, celebra l’anniversario . 🔗 Leggi su 2anews.it

