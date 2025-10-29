Treviso scontro tra un bus carico di studenti e un’auto | un morto

Un uomo di 81 anni ha perso la vita la mattina del 29 ottobre a Oderzo, in provincia di Treviso, in un incidente che ha coinvolto la sua automobile e un autobus carico di studenti. Lo scontro, avvenuto intorno alle 7.45, è stato di tale violenza che entrambi i veicoli sono finiti nel fossato adiacente alla strada. L’automobilista è morto sul colpo per la violenza dell’urto, mentre 15 studenti hanno riportato ferite lievi. Secondo le prime verifiche dei carabinieri, il dramma potrebbe essere stato causato da un’invasione di corsia da parte del suv, anche se le cause esatte sono ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Treviso, scontro tra un bus carico di studenti e un’auto: un morto

