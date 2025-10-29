Treviso scontro mortale tra Suv e bus scolastico | ottantacinquenne senza patente deceduto

Un ottantacinquenne alla guida di un SUV senza patente valida ha perso la vita questa mattina in uno scontro frontale con un bus scolastico carico di studenti. L’incidente, avvenuto poco prima delle 8, a Oderzo, in provincia di Treviso, ha provocato il ferimento di undici ragazzi e dell’autista del pullman, fortunatamente in modo lieve. I soccorsi, giunti tempestivamente con tre ambulanze e un elicottero, non hanno potuto fare nulla per l’automobilista, deceduto sul colpo a causa della violenza dell’impatto. L’uomo, identificato come Germano De Luca, originario di Fregona, viaggiava con una licenza di guida scaduta lo scorso agosto e non rinnovata per la mancanza dei requisiti medici obbligatori. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Treviso, scontro mortale tra Suv e bus scolastico: ottantacinquenne senza patente deceduto

Leggi anche questi approfondimenti

la Repubblica. . Un automobilista di 85 anni è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus con a bordo una cinquantina di studenti. L'incidente è successo a Oderzo, in provincia di Treviso. Secondo quanto riscontrato dai carabinieri l’anziano guidava senza Vai su Facebook

Schianto tra un bus con 50 studenti e un suv: un morto, feriti diversi giovani. L'autista ha fatto uscire i passeggeri dal "tetto" - La tragedia è avvenuta nel Trevigiano: per l'automobilista, un uomo di 85 anni, non c'è stato nulla da fare, mentre alcuni ragazzi sono stati trasportati in ospedale ... today.it scrive

Schianto tra Suv e pulmino di studenti a Treviso, muore automobilista - Nel mezzo pubblico dell'Atvo viaggiavano decine di studenti diretti a scuola. Scrive rainews.it

Tragedia a Treviso, bus carico di studenti si scontra con un'auto: morto il conducente di 85 anni, 15 ragazzi feriti - È di un morto e di 15 studenti feriti, il bilancio di un incidente avvenuto stamane verso le 7. Lo riporta affaritaliani.it