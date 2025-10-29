Treviso | scontro fra bus e suv Morto l’automobilista 85enne che aveva la patente scaduta Feriti 15 studenti

Ad avere la peggio il conducente di un suv Hyundai, un 85enne di Fregona, morto sul colpo nello scontro frontale con un pullman Atvo carico di studenti, partito da San Donà di Piave. Si chiamava Germano De Luca. Secondo gli accertamenti delle forze dell'ordine, l'uomo sarebbe stato senza patente, scaduta ad agosto e non rinnovata. La sospensione era infatti entrata in vigore lo scorso 15 ottobre L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Treviso: scontro fra bus e suv. Morto l’automobilista 85enne, che aveva la patente scaduta. Feriti 15 studenti

