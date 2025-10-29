Treviso pullman con 50 studenti si scontra con un suv | undici ragazzi feriti Morto l' automobilista | aveva 85 anni e la patente scaduta

Il frontale nel comune di Piavon, dopo una curva: il suv avrebbe invaso la corsia opposta, facendo finire il mezzo di linea in un fossato. Una decina di studenti sono sotto shock. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Treviso, pullman con 50 studenti si scontra con un suv: undici ragazzi feriti. Morto l'automobilista: aveva 85 anni e la patente scaduta

Scopri altri approfondimenti

Corriere della Sera. . Scontro tra un pullman di studenti e un suv: la diretta video da Piavon di Oderzo (Treviso) Vai su Facebook

Treviso, bus con a bordo 50 studenti si scontra con un'auto: morto il conducente, cinque ragazzi feriti - X Vai su X

Treviso, pullman scolastico si ribalta dopo lo scontro con un Suv: a bordo 50 studenti - Tragedia a Treviso, un bus scolastico, con 50 studenti a bordo, si ribalta dopo uno scontro con un Suv: un morto e diversi feriti ... Segnala notizie.it

Tragedia a Treviso, bus carico di studenti si scontra con un'auto: morto il conducente di 85 anni, 15 ragazzi feriti - È di un morto e di 15 studenti feriti, il bilancio di un incidente avvenuto stamane verso le 7. Da affaritaliani.it

Tragico incidente a Oderzo (Treviso): scontro tra un’auto e un bus con 50 studenti, un morto - Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, ... Secondo msn.com