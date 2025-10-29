Treviso la 18enne Chiara Zardo trovata senza vita nel letto | la procura indaga per morte in conseguenza di altro reato
Una ragazza di 18 anni è stata ritrovata sabato 25 dalla madre priva di vita nel letto a Pederobba (Treviso). Le cause della morte improvvisa non sono chiare per questo la Procura di Treviso ha disposto l’autopsia sul corpo di Chiara Zardo. L’ipotesi sulla quale indagano i pm è quella di morte come conseguenza di altroreato. Il fascicolo, al momento, è stato aperto contro ignoti. È stata la madre della ragazza, Elisa Ciannillo, a rivolgersi ai carabinieri del comando locale per chiedere se vi fosse qualche sospetto sulle cause del decesso, come riportano Il Gazzettino e La Tribuna di Treviso. I militari, dopo il ritrovamento del cadavere, avevano anche svolto alcuni controlli nella stanza della ragazza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
