Treviso bus con a bordo 50 studenti si scontra con un' auto | morto il conducente undici ragazzi feriti

Il frontale nel comune di Piavon, dopo una curva: il suv avrebbe invaso la corsia opposta, facendo finire il mezzo di linea in un fossato. Una decina di studenti sono sotto shock. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Treviso, bus con a bordo 50 studenti si scontra con un'auto: morto il conducente, undici ragazzi feriti

A Pavion di Oderzo, in provincia di Treviso, un automobilista di 85 anni è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus di linea che aveva a bordo una cinquantina di studenti Vai su Facebook

