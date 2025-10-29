Treviso bus con a bordo 50 studenti si scontra con un' auto | morto il conducente cinque ragazzi feriti

Il frontale nel comune di Piavon, dopo una curva: il suv avrebbe invaso la corsia opposta, facendo finire il mezzo di linea in un fossato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Treviso, bus con a bordo 50 studenti si scontra con un'auto: morto il conducente, cinque ragazzi feriti

