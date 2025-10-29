Treviso | bus con a bordo 50 ragazzi si scontra con un Suv Morto l' automobilista

AGI - Grave incidente questa mattina intorno alle 7.30 a Oderzo (Treviso). Un autobus con a bordo una cinquantina di studenti si è scontrato contro un suv per cause ancora da chiarire. Deceduto l'autista. Tra gli studenti si registrano invece cinque ragazzi feriti e portati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. L'impatto è avvenuto in via Maggiore, subito dopo una grande curva Per cause che dovranno essere accertate dai Carabinieri della Stazione di Cessalto intervenuti sul posto, il suv avrebbe invaso la corsia opposta. Il bus nel tentativo di evitare l'impatto è finito, di fianco, nel fossato di destra e gli studenti sono stati evacuati dalla botola del "tetto" del mezzo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Treviso: bus con a bordo 50 ragazzi si scontra con un Suv. Morto l'automobilista

Argomenti simili trattati di recente

TREVISO | 18ENNE ALLA GUIDA DI UNA MINI COOPER TENTA DI INVESTIRE DUE VOLTE UN RAGAZZO – Tenta di investire per due volte un 20enne che camminava a bordo strada: identificato dai carabinieri il pirata della strada. E’ un ragazzo di 18 anni, - facebook.com Vai su Facebook

Treviso: bus con a bordo 50 ragazzi si scontra con un Suv. Morto l'autista - Un autobus con a bordo una cinquantina di studenti si è scontrato contro un suv per cause ancora da chiarire. Secondo msn.com

Tragico incidente a Oderzo (Treviso): scontro tra un’auto e un bus con 50 studenti, un morto - Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, ... Lo riporta msn.com

Scontro tra bus studenti e auto, un morto nel Trevigiano - Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. Si legge su rainews.it