Treviso bus con 50 studenti si scontra con un' auto | morto il conducente undici ragazzi feriti L' automobilista 85 anni aveva la patente scaduta

Il frontale nel comune di Piavon, dopo una curva: il suv avrebbe invaso la corsia opposta, facendo finire il mezzo di linea in un fossato. Una decina di studenti sono sotto shock. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Treviso, bus con 50 studenti si scontra con un'auto: morto il conducente, undici ragazzi feriti. L'automobilista, 85 anni, aveva la patente scaduta

