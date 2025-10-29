Trevi nel Lazio Denunciato per maltrattamenti in casa i Carabinieri trovano dvd pedo-pornografici armi illegalmente detenute marijuana pronta per lo spaccio e 30mila euro
Cronache Cittadine TREVI NEL LAZIO – Una donna degli Altipiani di Arcinazzo, stanca dei maltrattamenti e degli abusi subiti da parte dell’ex L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
