Trespass | la spiegazione del finale del film

Trespass (2011) segna un capitolo particolare nella filmografia di Joel Schumacher, noto per la sua versatilità e per aver spaziato tra thriller, action e dramma psicologico. In questo film, Schumacher torna al thriller puro, combinando elementi di azione e tensione claustrofobica, in una storia che ruota attorno a una rapina domestica che prende una piega pericolosa e imprevedibile. Pur non raggiungendo le vette dei suoi titoli più iconici come Un giorno di ordinaria follia o In linea con l’assassino, Trespass riflette l’abilità del regista nel costruire suspense e situazioni ad alto rischio, mettendo in primo piano il conflitto morale dei protagonisti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it