Tremezzina la tormentata variante Le tempistiche saranno ricalibrate con l’aumento delle maestranze

Il cronoprogramma aggiornato della variante di Tremezzina è in fase di ultimazione: lo ha comunicato ieri Anas durante la prima riunione istituzionale sulla Cabina di regia di cantiere per la Tremezzina, che si è svolta ieri in Comune, presenti referenti istituzionali provinciali e regionali, tecnici e sindaci. "Le scadenze – ha detto Anas – saranno aggiornate in base alle conclusioni del confronto con l’impresa per la rinegoziazione dell’appalto, che prevede l’aumento della produzione sia sul versante sud di Colonno, che all’imbocco nord a Griante, un incremento delle maestranze fino a 250 presenze e la ripresa degli scavi nella galleria imbocco Griante con una turnazione su tre turni in 24 ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

