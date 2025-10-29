Tremendo schianto di Bellaria perde la vita il giovane fratello della conduttrice Andrea Delogu

Riminitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' Evan Oscar Delogu, fratello della conduttrice Andrea, il 18enne deceduto nel primo pomeriggio di mercoledì in un drammatico incidente stradale a Bellaria. Il ragazzo era in sella a un Benelli 750 quando, verso le 15.40, stava transitando lungo viale Vittor Pisani. All'altezza del civico 3, per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

tremendo schianto bellaria perdeTragico schianto in moto, muore a 17 anni - Niente da fare per un 17enne in sella a un Benelli oggi pomeriggio attorno alle 16. Secondo corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Tremendo Schianto Bellaria Perde