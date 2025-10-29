Tremendo schianto di Bellaria ha perso la vita il giovane fratello della conduttrice Andrea Delogu

Riminitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' Evan Oscar Delogu, fratello della conduttrice Andrea, il 18enne deceduto nel primo pomeriggio di mercoledì in un drammatico incidente stradale a Bellaria. Il ragazzo era in sella a un Benelli 750 quando, verso le 15.40, stava transitando lungo viale Vittor Pisani. All'altezza del civico 3, per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tremendo schianto bellaria haSchianto fatale contro un palo: giovane motociclista muore a Bellaria Igea Marina - Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 ottobre, a Bellaria Igea Marina, lungo viale Vittor Pisani, via interna che collega Igea Marina a Bellaria, nei pressi del civico numero 3. Si legge su altarimini.it

tremendo schianto bellaria haSchianto in strada Bellaria a Modena: due feriti gravi - La Nera: La strada è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni e il traffico viene deviato sulla viabilità locale ... lapressa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tremendo Schianto Bellaria Ha