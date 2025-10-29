Tremendo schianto di Bellaria ha perso la vita il giovane fratello della conduttrice Andrea Delogu
E' Evan Oscar Delogu, fratello della conduttrice Andrea, il 18enne deceduto nel primo pomeriggio di mercoledì in un drammatico incidente stradale a Bellaria. Il ragazzo era in sella a un Benelli 750 quando, verso le 15.40, stava transitando lungo viale Vittor Pisani. All'altezza del civico 3, per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
