Trekking autunnale attorno al borgo di Premilcuore
La Proloco di Premilcuore per domenica 2 novembre organizza un trekking ad anello nei dintorni della città. Si partirà dal centro del borgo, imboccando poi il sentiero 325 che passa da Seccheto fino ad arrivare, dopo 5,5 chilometri, al Monte Tiravento, a circa mille metri di altitudine. Da lì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
