Tregua a rischio a Gaza nuovi raid e decine di vittime Trump | Israele doveva reagire
Le ultime notizie da Gaza: decine di palestinesi sono stati uccisi durante gli attacchi delle Idf avvenuti durante la notte. Israele afferma di attaccare a causa delle violazioni di Hamas e della mancata restituzione dei corpi rimanenti degli ostaggi come concordato nell'accordo di cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
