Tre sbarchi nella notte 236 migranti arrivati a Lampedusa
Sono 236 i migranti giunti a Lampedusa fra la notte e l’alba in seguito a tre sbarchi. Le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza hanno intercettato al largo dell’isola due imbarcazioni con a bordo, rispettivamente, 100 e 68 persone provenienti da Bangladesh, Egitto, Eritrea e Pakistan, mentre altri 68 migranti sono stati rintracciati direttamente a Cala Madonna dalle fiamme. 🔗 Leggi su Feedpress.me
