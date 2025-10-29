Tre parole che hanno cambiato la nostra comprensione del mondo
Ci si adatta facilmente a certe parole nuove, comprese le più cretine, e si resiste ad altre. Specialmente a femminicidio, che ancora solleva obiezioni con pretese giuridiche o metafisiche, o contente di denunciarne una cacofonia o una superfluità – “c’è già uxoricidio”. E’ un fatto che tre parole di conio più o meno recente e, quanto alla formazione, simile, hanno preso un’importanza enorme nella nostra comprensione del mondo, venendo sempre dietro alle cose. Sono genocidio, urbicidio, femminicidio. Il nome di genocidio è il più antico: fu coniato da Raphael Lemkin nel 1944. Il nome di urbicidio era già stato fatto negli anni 1960, entrò in uso nei primi 90 soprattutto dopo che lo impiegò per le guerre post-jugoslave Bogdan Bogdanovic (1922-2010), che era architetto e urbanista, e fu sindaco di Belgrado fra l’82 e l’86 e poi oppositore strenuo del nazionalismo serbo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
Le parole di Buttaro dopo Foggia-Team Altamura: "La squadra è partita con lo stesso piglio di Casarano, con la volontà di prendere quella partita come riferimento. L'episodio ha cambiato la partita oggi e c'è rammarico. Oggi era una partita alla pari. Noi abbia - facebook.com Vai su Facebook
Re Carlo in Vaticano: le tre parole di “pope Leo” che hanno messo fine a 500 anni di divisioni - Le foto più belle della visita di re Carlo e della regina Camilla in Vaticano, con la preghiera nella Cappella Sistina con papa Leone XIV ... Scrive msn.com
Wir schaffen das. Cosa resta della Germania aperta di Merkel, 10 anni dopo - Due cancellieri, una svolta storica innescata da tre parole, due Germanie che emergono plasticamente dal confronto delle carte elettorali: la prima dominata dai due partiti storici, ... Lo riporta huffingtonpost.it
Tre anni di governo Meloni, con una propaganda da Oscar: l'editoriale di Massimo Gramellini - Questa settimana il governo Meloni ha celebrato i suoi tre anni al potere, e i tre leader hanno scelto di pubblicare video sui social media per segnare l’anniversario. Si legge su la7.it