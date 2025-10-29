Tre palestinesi uccisi vicino a Jenin L’escalation oscurata in Cisgiordania
Un copione scritto: il rimpallo di accuse tra Israele e Hamas sulle violazioni del cessate il fuoco, poi le bombe israeliane. L’ordine di «sferrare immediatamente potenti attacchi sulla Striscia di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Da quando è in vigore il cessate il fuoco a Gaza (un cessate il fuoco che i giornalisti i politici servi chiamano "Pace") lo Stato genocida di Israele ha ucciso 106 civili palestinesi. 106 civili uccisi tra i quali oltre 20 bambini. Israele, dunque, ha violato ripetutament - facebook.com Vai su Facebook
Almeno 100 Palestinesi uccisi dall'inizio del cessate il fuoco, 135 cadaveri scaricati con chiari segni di torture, Netanyahu che rivendica 153 tonnellate di bombe in un giorno solo. Sintesi del @Corriere: "Il problema numero uno resta Hamas". Ora e sempre, # - X Vai su X
Uccisi tre militanti palestinesi in Cisgiordania - Uomini dell'unità antiterrorismo Yamam hanno ucciso tre militanti palestinesi durante un raid nel villaggio di Kafr Qud, nella Cisgiordania settentrionale, vicino a Jenin, ... Segnala libero.it
Israele, tre terroristi palestinesi uccisi durante un raid in Cisgiordania - La polizia dello Stato ebraico spiega che gli agenti hanno operato sulla base di informazioni fornite dallo Shin Bet e con il supporto delle Forze di difesa israeliane (Idf) ... Secondo lasicilia.it
In un Raid a Jenin uccisi tre palestinesi uccisi: Israele continua la repressione armata in Cisgiordania - Tre combattenti palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane durante un’operazione militare nel villaggio di Kafr Qud, nei pressi di Jenin, nel nord della Cisgiordania occupat ... Segnala globalist.it