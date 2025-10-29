Tre donne padovane reinventano la maternità | premiata la start-up per l' auto-ibernazione degli ovuli

Padovaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla città del Santo arriva una delle idee più discusse e innovative nel panorama femminile nazionale. La startup MeggyCare, fondata dalle padovane Fanny Nardi, Lara Ranzato e Francesca Bosio, è stata premiata al concorso “Donna e Lavoro 2025”, promosso da Eurointerim Spa, la più grande agenzia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Tre Donne Padovane Reinventano