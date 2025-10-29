Tre arresti caccia ai complici | Il colpo avrebbe fruttato quasi tre milioni di euro

Poteva essere un colpo da quasi tre milioni di euro, ma è finito con tre arresti. L’assalto ai portavalori di lunedì era stato architettato da mesi. "Un colpo studiato nei minimi particolari, da autentici professionisti che agiscono con particolare velocità, con una precisa distribuzione dei ruoli, uno studio dei tempi e delle vie di fuga. Ma è stato ottenuto un ottimo risultato: nell’immediatezza del fatto i carabinieri hanno fermato e arrestato tre uomini", ha detto il procuratore di Macerata Giovanni Fabrizio Narbone. Per l’assalto dell’altroieri pomeriggio, in autostrada, all’altezza del casello di Porto Recanati (anche se primi colpi erano stati esplosi nel territorio anconetano) sono stati arrestati Savino Pugliese, 43 anni, Giuseppe Rubbio, 51 anni, e Savino Costantino, 56 anni, tutti e tre di Cerignola, in provincia di Foggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

