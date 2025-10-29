Travolta mentre attraversa la strada | uccisa volontaria della Protezione Civile caccia al pirata nel Teramano

L'incidente lungo la Statale 80 Teramo-Giulianova, all’altezza di Bellante. La vittima è Rosanna Pigliacampo, 58enne volontaria della Protezione Civile locale. Il conducente della vettura è scappato ed è ricercato dalle autorità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

