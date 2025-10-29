Travolta e uccisa mentre attraversa nel Teramano morta Rosanna Pigliacampo | caccia al conducente

Tragico incidente all’alba di oggi, mercoledì 29 ottobre, lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all’altezza di Bellante Stazione, dove una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, residente a Campli, è stata travolta e uccisa da un’auto pirata. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino. La donna stava attraversando la carreggiata quando un’autovettura l’ha colpita in pieno. Il conducente non si è fermato e ha proseguito la corsa, lasciando la vittima sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Teramo e una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: la donna è morta sul colpo. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

Donna travolta e uccisa da un’auto pirata nel Teramano L'incidente questa mattina alle 6, la vittima aveva 58 anni https://infomedianews.com/donna-travolta-e-uccisa-da-unauto-pirata-nel-teramano/ Vai su Facebook

Travolta mentre attraversa la strada: uccisa volontaria della Protezione Civile, caccia al pirata nel Teramano - La vittima è Rosanna Pigliacampo, 58enne volontaria della Protezione Civile locale. fanpage.it scrive

Travolta e uccisa mentre attraversa nel Teramano, morta Rosanna Pigliacampo: caccia al conducente - Giulianova, all’altezza di Bellante Stazione, dove una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, residente a Campli, è ... Da open.online

Rosanna Pigliacampo travolta e uccisa mentre attraversa la strada: la volontaria della Protezione civile aveva 58 anni. È caccia al pirata - Rosanna Pigliacampo era una nota volontaria della Protezione civile Monti della Laga e intorno alle 6 di mattina di oggi, mercoledì 29 ottobre, è stata travolta e uccisa ... Riporta msn.com