Travolta e uccisa da un’auto pirata mentre attraversava la strada nel Teramano | la vittima è una 58enne

Stava attraversando la strada, quando è stata travolta da un’autovettura, il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso alla vittima. È questa la prima ricostruzione dell’ incidente avvenuto oggi (mercoledì 29) intorno alle 6 del mattino lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all’altezza di Bellante Stazione nel Teramano. La vittima è Rosanna Pigliacampo, 58enne di Campli: la donna è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 del presidio di Teramo e i carabinieri del nucleo radiomobile, ma per la 58enne non c’è stato nulla da fare. Sono in corso indagini e ricerche nella zona per rintracciare il guidatore dell’ auto pirata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

