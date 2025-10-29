Travolta a Roma verso perizia velocità

13.00 E' morta per un politrauma addominale e toracico la 20enne Beatrice Bellucci, vittima dell'incidente stradale a Roma sulla via Cristoforo Colombo. Lo ha stabilito l'autopsia. In macchina c'erano lei e un'amica; resta in Intensiva ma sta migliorando,non più sedata, è vigile e respira da sola. Indagato per omicidio stradale il 22enne che guidava l'altra auto: potrebbe essere disposta una perizia per stabilire la velocità al momento dell'impatto. Tra le ipotesi, una gara del giovane con altre auto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it