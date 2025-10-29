Travolge e uccide una donna che sta attraversando la strada e scappa nuova vittima in Abruzzo

L'Abruzzo piange una nuova vittima della strada, questa volta a perdere la vita è stata una donna di 58 anni di Campli.La 58enne è morta dopo essere stata travolta alle ore 6 lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all'altezza di Bellante Stazione nel Teramano, come si legge sull'Ansa. In base. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Altre letture consigliate

Tragedia stradale | Il portiere dell’Inter Josep Martínez travolge e uccide un anziano in carrozzina elettrica. L’81enne è morto sul colpo, mentre il giocatore è sotto shock. ? #fcinter #josepmartínez #incidentestradale #cronaca #Tragedia - facebook.com Vai su Facebook

Pompiere travolge e uccide un uomo con l’auto dei vigili del fuoco: «L'ho visto all'improvviso: ho provato a frenare ma non sono riuscito a evitarlo» - X Vai su X

Donna travolge e uccide un uomo dopo un tamponamento nel parcheggio - Un semplice incidente in un parcheggio Kroger si è trasformato in tragedia: una donna ha investito e ucciso un uomo che cercava di fermarla. Secondo newsmondo.it

Auto pirata travolge e uccide una donna, tragedia nel Forlivese - Poco prima delle 5 di questa mattina una 50enne è stata travolta e uccisa da un'auto nei pressi dell'abitato del comune appenninico di Cusercoli (Forlì- Da rainews.it

Incidente sulla Nettunense a Marino, auto travolge e uccide una donna mentre attraversa la strada - Non ce l’ha fatta una 76enne investita da un’auto sulla Nettunense a Marino. Da fanpage.it